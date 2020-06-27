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"Смолевичи" побеждают, тренер "Слуцка" подает в отставку
27.06.2020 15:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПобеда "Смолевичей" над "Слуцком" в 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу вынудила главного тренера "сахарной" команды подать в отставку. Подопечные Виталия Павлова без побед уже 8 игр кряду. Хозяевам же помог победить дубль Александра Джигеро, 2:1.
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Победа "Смолевичей" над "Слуцком" в 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу вынудила главного тренера "сахарной" команды подать в отставку. Подопечные Виталия...
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