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Вернидуб о Лисаковиче: «Там, где можно спокойно забить, мы балуемся. А надо оставаться профессионалом»

27.06.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб подвел итог матча против «Минска» (1:1), передает «Прессбол».

– Опять потеря очков. Уже третий тур никак не можем выиграть. Три ничьи. Обидно, досадно. Но, думаю, что и по игре ничья. Потому что были моменты у «Минска», и точно так же были и у нас. Поэтому сказать, что мы должны были выиграть, у меня язык не поворачивается. Забили мяч — спокойно играйте, контролируйте мяч, ловите на контратаках. Вот и весь футбол. А мы куда-то бежали, непонятно куда. Тем более по этой погоде. Поэтому и пропустили в середине второго тайма.

- Эти три ничьи не сломают команду психологически?

– Не должно. Мы же профессионалы. Чего ломать-то? Надо делать выводы, еще больше работать и двигаться вперед. Только первый круг закончился. А там жизнь покажет.

- Потух Лисакович, перестал забивать. С чем это связано?

– Вы лучше у него спросите. В прошлом туре «Руху» он же забил. Просто мог забить три-четыре мяча. Там, где можно спокойно забить, мы балуемся. А надо оставаться профессионалом, как вчера Яхшибоев — обыграл двоих, спокойно положил щекой в угол, и все. Мы же что-то хотим придумать, поэтому нас за это и наказывают.

- Насколько довольны взаимодействием Лисаковича и Бодула?

– Дарко больше выходил на замену. Сегодня у меня к нему как раз никаких претензий нет. Он отрабатывал нормально. У нас пропускали Кендыш и Сзоке, поэтому есть эти потери. Меня порадовал, как сегодня вышел Лицкевич, допустим. Меня эти моменты радуют, что есть хорошая молодежь, которую если наиграть, то в будущем она может помочь клубу.

- Не слишком ли «низко» Бодул встречался с мячом?

– Чтобы прессинговать «высоко», нужны нападающие, которые прессингуют. А Виталик особо не любит прессинговать, Дарко тоже. Поэтому мы сразу договорились, что встречать соперника будет в центральном круге. Когда есть Юра Кендыш, он выполняет этот объем.

Просто есть разный тип футболистов. Тем более и Сзоке не было, который, вы знаете, агрессивный футболист. А так, первые 15-20 минут мы почему-то сбились на длинные передачи. Не знаю, почему. Мы не собирались так играть. Потом положили мяч вниз, и моменты пошли, и контроль пошел, и все пошло. Во втором тайме, когда Лисакович и Бодул встречались с мячом между линиями обороны и опорников, сразу возникали опасные моменты, – сказал Вернидуб.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб подвел итог матча против «Минска» (1:1), передает «Прессбол».
 
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