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Калюжный покинул тренерский штаб «Юности». Кулаков и Брикун не будут выступать за минский клуб

27.06.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб минской «Юности» покинул Алексей Калюжный. Белорусский специалист работал в столичном клубе на протяжении полутора лет. За это время «Юность» дважды становилась чемпионом страны.

По информации «Беларусь 5», Евгений Есаулов будет новым ассистентом Александра Макрицкого.

Также минская команда не смогла договориться о контракте с вратарем Игорем Брикуном и нападающим Александром Кулаковым.

Отметим, что голкипер выступал за «Юность» три последних сезона. Кулаков в минувшем розыгрыше «Париматч-Экстралиги» провел 64 матча и набрал 22 (3+19) очка.

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