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Калюжный покинул тренерский штаб «Юности». Кулаков и Брикун не будут выступать за минский клуб
27.06.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренерский штаб минской
По информации «
Также минская команда не смогла договориться о контракте с вратарем
Отметим, что голкипер выступал за «Юность» три последних сезона. Кулаков в минувшем розыгрыше «Париматч-Экстралиги» провел 64 матча и набрал 22 (3+19) очка.
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Тренерский штаб минской «Юности» покинул Алексей Калюжный.
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