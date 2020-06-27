Калюжный покинул тренерский штаб «Юности». Кулаков и Брикун не будут выступать за минский клуб

Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб минской покинул . Белорусский специалист работал в столичном клубе на протяжении полутора лет. За это время «Юность» дважды становилась чемпионом страны.

По информации « Беларусь 5 », Евгений Есаулов будет новым ассистентом Александра Макрицкого.

Также минская команда не смогла договориться о контракте с вратарем и нападающим .

Отметим, что голкипер выступал за «Юность» три последних сезона. Кулаков в минувшем розыгрыше «Париматч-Экстралиги» провел 64 матча и набрал 22 (3+19) очка.

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