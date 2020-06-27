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Гончаренко наблюдает за матчем «Динамо» Москва — ЦСКА с трибуны
27.06.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
Белорусский специалист находится на трибуне вместе с заместителями генерального директора ЦСКА братьями Березуцкими.
ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (30) — на 8-м месте.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
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