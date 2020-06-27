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Ирина Лепарская: «Должна быть сильная процветающая Беларусь, но без насилия. И пусть политики думают, как это сделать»
27.06.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной по художественной гимнастике
«Для нас эта страна много чего делает. Мы стоим на фоне такого Дворца, что весь мир завидует. Не нужно никому обижаться на спортсменов, что они имеют такие условия – это все не для тех, кто сейчас, а это все строится для тех, кто будет дальше: для ваших детей, для ваших внуков. Каждый может прийти на стадионы и спортивные площадки. Такие прекрасные дворцы и бассейны строятся для следующего поколения, которое должно вырасти здоровым, которое должно быть лучше нас, которое должно показывать, ну, пусть не в спорте результаты, но в жизни.
Я очень горжусь этой страной. Я обожаю ее. Меня многие спрашивают, что бы ты выбрала, ты много где была. Я посчитала, что я была в 60-и странах, но возвращаюсь в Минск всегда со слезами на глазах, всегда с радостью.
Очень тяжелая сейчас обстановка, но мы настолько здесь погружены в свои задачи для этой же страны, которые мы выполняем: мы продолжаем готовиться к чемпионату Европы и к Олимпийским играм.
Мы желаем этой стране мира, стабильности, здоровья всем. И должна быть сильная процветающая страна, но без насилия. И пусть политики думают, как это сделать. Они обязаны придумать. В этой стране все должно быть хорошо», – сказала Лепарская в эфире
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Ирина Лепарская: «Должна быть сильная процветающая Беларусь, но без насилия. И пусть политики думают, как это сделать»
Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская поделилась мнением о ситуации в стране.
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