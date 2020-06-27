Ирина Лепарская: «Должна быть сильная процветающая Беларусь, но без насилия. И пусть политики думают, как это сделать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская поделилась мнением о ситуации в стране.

«Для нас эта страна много чего делает. Мы стоим на фоне такого Дворца, что весь мир завидует. Не нужно никому обижаться на спортсменов, что они имеют такие условия – это все не для тех, кто сейчас, а это все строится для тех, кто будет дальше: для ваших детей, для ваших внуков. Каждый может прийти на стадионы и спортивные площадки. Такие прекрасные дворцы и бассейны строятся для следующего поколения, которое должно вырасти здоровым, которое должно быть лучше нас, которое должно показывать, ну, пусть не в спорте результаты, но в жизни.

Я очень горжусь этой страной. Я обожаю ее. Меня многие спрашивают, что бы ты выбрала, ты много где была. Я посчитала, что я была в 60-и странах, но возвращаюсь в Минск всегда со слезами на глазах, всегда с радостью.

Очень тяжелая сейчас обстановка, но мы настолько здесь погружены в свои задачи для этой же страны, которые мы выполняем: мы продолжаем готовиться к чемпионату Европы и к Олимпийским играм.

Мы желаем этой стране мира, стабильности, здоровья всем. И должна быть сильная процветающая страна, но без насилия. И пусть политики думают, как это сделать. Они обязаны придумать. В этой стране все должно быть хорошо», – сказала Лепарская в эфире ATN_NEWS .

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