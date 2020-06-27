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Дмитрий Герчиков: «На скамейке «Динамо» нет Данило. Вполне возможно, что в начале июля мы узнаем какие-то новости из стана «бело-голубых»
27.06.2020 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента
«Не видим на скамейке «Динамо» сегодня Данило. Чтобы вы понимали, истекает у него контракт в июне. Я так понимаю, что с этим связано его сейчас отсутствие. Вполне возможно, что в начале июля мы узнаем какие-то новости из стана «бело-голубых».
Вот сегодня корейца
Отметим, что 30 июня у Данило истекает срок действия контракт.
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Дмитрий Герчиков: «На скамейке «Динамо» нет Данило. Вполне возможно, что в начале июля мы узнаем какие-то новости из стана «бело-голубых»
Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о будущем полузащитника минского «Динамо»...
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