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Дмитрий Герчиков: «На скамейке «Динамо» нет Данило. Вполне возможно, что в начале июля мы узнаем какие-то новости из стана «бело-голубых»

27.06.2020 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о будущем полузащитника минского «Динамо» Данило.

«Не видим на скамейке «Динамо» сегодня Данило. Чтобы вы понимали, истекает у него контракт в июне. Я так понимаю, что с этим связано его сейчас отсутствие. Вполне возможно, что в начале июля мы узнаем какие-то новости из стана «бело-голубых».

Вот сегодня корейца отправили уже восвояси, который только пару матчей провел в составе «Динамо». Вот сегодня нет Данило в таком ответственном и важном матче – информации о травме нет, в отличие от того же Плотникова, который свое колено продолжает залечивать, соответственно, можно сделать логичный вывод из происходящего», – сказал Герчиков в эфире «Беларусь 5».

Отметим, что 30 июня у Данило истекает срок действия контракт.

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Белорусский комментатор, а также замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о будущем полузащитника минского «Динамо»...
 
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