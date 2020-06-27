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Дарья Домрачева: «Неоценимо, какая у нас поддержка спорту оказывается»

27.06.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сравнила подготовку биатлонистов в Беларуси и Норвегии.

- Ты же свою карьеру официально завершила. Возможно, со стороны виднее. Как думаешь, какая сейчас ситуация с белорусским биатлоном? Чего нам ждать?

– Я знаю, что ребята сейчас находятся на тренировочном сборе в Раубичах. Я созваниваюсь иногда с девочками, но стараюсь не отвлекать ребят от тренировок. Сами знаете, тренировочный процесс требует полного погружения, поэтому я лишний раз стараюсь не отвлекать. Но все спортсмены знают, что если им нужен какой-то совет от меня или какая-то другая помощь, они знают, как меня найти. Я всегда готова пойти навстречу.

- Слышал, что в той же Норвегии, откуда твой супруг родом, сборы проходят не только в своей стране, выезжают и в другие страны. Получается, в Норвегии спортсмену приходится самому искать финансирование? Это правда? Или как это происходит?

– Ну да. Если ты спортсмен такого уровня, который тебе не позволяет путешествовать с национальной командой страны, то все верно, необходимо искать спонсоров на свою собственную подготовку и своими силами стараться пробиваться уже в национальную команду. Что сильно отличается от того, как дело обстоит у нас в стране. Какая поддержка спорту оказывается, то есть это, наверное, вообще неоценимо, – сказала Домрачева в эфире «Макаенка 9».

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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сравнила подготовку биатлонистов в Беларуси и Норвегии.
 
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