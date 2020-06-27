Кирилл Альшевский: «Вопрос не в том, что предвзятое судейство. Вопрос в том, что ошибок куча. Не видеть, что реально молодому парню просто было плохо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский раскритиковал работу судей.

- Бессмертный покинул поле. Что с ним случилось?

– Получил в первом тайме удар по голове. Потом еще разок столкнулся с мячом тоже. Получилось, что недостаточно хорошо себя чувствовал. Честно говоря, реакция судей, когда идет парень и чуть не теряет сознание и ему кричать с бровки, что парень должен выйти. Стоит боковой, за футболом смотрит, основной за футболом смотрит, а мы убираем парня для того, чтобы он не потерял сознание, и ему на ровном месте дают желтую карточку.

Вот так у нас говорят, что не нужно судить в духе игры. Как это не в духе игры? То есть он должен был там лечь просто? Тогда все бы были довольны? Вот этот момент просто вопиющий для меня. Такое ощущение, что у нас судьи сами для себя. Они и в нашу сторону ошибались, не буду спорить, и против нас, вопрос не в том, что предвзятое судейство. Вопрос в том, что ошибок куча. Не видеть, что реально молодому парню просто было плохо. Нет слов.

- Почему Милич вышел на позиции Баги?

– Почему вы решили, что это позиция Димы? Посчитали на тот момент, что Милич, при том, что хотели его использовать, будет эффективен.

- Почему Стасевич вышел под нападающим, а не на фланге?

– Потому что, с учетом того, что выбрали систему игры в атаке 3-3-4, а при обороне 5-3-2, то функции крайнего игрока мы возложили на защитника. Соответственно позиции для Игоря просто бы не нашлось.

Во-вторых, то, что необходимо, Игорь в принципе делал: отходил глубоко, уходил на фланг, создавал там численное преимущество. Расстановка изначальная она больше для оборонительных действий. А все последующее уже зависит от того, как выстроено взаимодействие. Поэтому, если вы пересмотрите матч, то Игорь на фланге оказывался достаточно часто. Здесь не принципиально, где он начинает играть, когда мы находимся в обороне, – сказал Альшевский.

Отметим, что матч судила бригада Андрея Василевича.

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