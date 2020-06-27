Леонид Кучук: «У Данило контракт закончился. Он ушел из команды. Все очень просто, я в шоке, если честно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского подвел итог матча против (2:0).

- Раньше вы сравнивали игру команды с пылесосом. С чем вы можете ее сравнить сейчас? И что вы имели в виду тогда?

– Это не игра команды имелась в виду. Вам сказать, вы потом разнесете так, что я потом с ума сойду.

- победа за 5 лет над БАТЭ. Давило ли это как-то на команду?

– За 5 лет? Все когда-нибудь случается в первый раз. Победа и победа, и что?

- Как вам дебют Шапко? Как вам его игра сегодня?

– А он уже вторую игру играет, если не заметили. А вам как? Хорошо? Мне тоже.

- Во что сегодня играл БАТЭ и за счет чего вы переиграли соперника?

– Я должен объяснять во что играло БАТЭ? Вы спросите у тренеров БАТЭ. Я увидел, что БАТЭ поменяло свою схему. Мы к этому были готовы. Настоящий профессиональный тренер должен быть готов к любой схеме и к любым взаимодействиям. А комментировать это некорректно, скажем так.

- не попал в заявку. Почему?

– Так у него контракт закончился. Вы не знаете об этом? У него контракт закончился и он не захотел переподписывать и ушел из команды. Все очень просто, я в шоке, если честно, – сказал Кучук.

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