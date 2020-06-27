Павел Баранов: «Болельщики скандировали «Динамо» под сводами «Капский-Арены», как уже принято называть»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов поделился мнением о болельщиках минского «Динамо». Напомним, что сегодня «бело-голубые» одолели БАТЭ (2:0).

«Болельщики минского «Динамо» одерживали свою локальную победу, скандируя «Динамо» под сводами «Капский-Арены», как уже принято называть «Борисов-Арену», – сказал Баранов в эфире « Беларусь 5 ».