|
Павел Баранов: «Болельщики скандировали «Динамо» под сводами «Капский-Арены», как уже принято называть»
28.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов поделился мнением о болельщиках минского «Динамо». Напомним, что сегодня «бело-голубые» одолели БАТЭ (2:0).
«Болельщики минского «Динамо» одерживали свою локальную победу, скандируя «Динамо» под сводами «Капский-Арены», как уже принято называть «Борисов-Арену», – сказал Баранов в эфире «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Баранов: «Болельщики скандировали «Динамо» под сводами «Капский-Арены», как уже принято называть»
Комментатор «Беларусь 5» Павел Баранов поделился мнением о болельщиках минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)