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Олег Дулуб: «Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки»

27.06.2020 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб считает, что минское «Динамо» не потеряло шансы на чемпионский титул.

«Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки. Хотя, казалось бы, разрыв очень большой, но личная встреча на «Борисов-Арене» при том, что не побеждали 5 лет, переворачивает все с ног на голову», – сказал Дулуб в эфире «ЯСНАe TV».

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽

 
 
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Белорусский специалист Олег Дулуб считает, что минское «Динамо» не потеряло шансы на чемпионский титул.
 
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