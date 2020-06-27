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Олег Дулуб: «Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки»
27.06.2020 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки. Хотя, казалось бы, разрыв очень большой, но личная встреча на «Борисов-Арене» при том, что не побеждали 5 лет, переворачивает все с ног на голову», – сказал Дулуб в эфире «
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Белорусский специалист Олег Дулуб считает, что минское «Динамо» не потеряло шансы на чемпионский титул.
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