Олег Дулуб: «Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист считает, что минское не потеряло шансы на чемпионский титул.

«Рано списывать минское «Динамо» из чемпионской гонки. Хотя, казалось бы, разрыв очень большой, но личная встреча на «Борисов-Арене» при том, что не побеждали 5 лет, переворачивает все с ног на голову», – сказал Дулуб в эфире « ЯСНАe TV ».

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽