Гвардиола подтвердил, что «Сити» устроит чемпионский коридор для «Ливерпуля»: «Они заслужили»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что игроки «горожан» организуют для «Ливерпуля» чемпионский коридор за досрочную победу в АПЛ перед очной встречей на «Этихаде» в рамках 32-го тура.

«Конечно, мы организуем чемпионский коридор. Мы всегда принимаем «Ливерпуль» с неимоверным радушием, им грех жаловаться. И, конечно, мы собираемся это [коридор] устроить, потому что они заслужили», – сказал Гвардиола.

Матч «Ман Сити» – «Ливерпуль» состоится 2 июля.