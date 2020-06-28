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Гвардиола подтвердил, что «Сити» устроит чемпионский коридор для «Ливерпуля»: «Они заслужили»
28.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити»
«Конечно, мы организуем чемпионский коридор. Мы всегда принимаем «Ливерпуль» с неимоверным радушием, им грех жаловаться. И, конечно, мы собираемся это [коридор] устроить, потому что они заслужили», – сказал Гвардиола.
Матч
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что игроки «горожан» организуют для «Ливерпуля» чемпионский коридор за досрочную победу в АПЛ перед...
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