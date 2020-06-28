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UFC on ESPN 12: Порье победил Хукера, Перри – Галла и другие результаты в Лас-Вегасе

28.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 12. В главном событии экс-временный чемпион промоушена в легком весе Дастин Порье (26-6) победил единогласным решением судей Дэна Хукера (20-9). Счет: 48-47, 48-47, 48-46. 

Другие бои:

Майк Перри (14-6) победил Микки Галла (6-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Морис Грин (9-5) победил Джана Вилланте (17-12) сабмишеном в третьем раунде.

Брендан Аллен (15-3) победил Кайл Докос (9-1) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 30-27).

Джулиан Эроса (24-9) победил Шона Вудсона (7-1) сабмишеном в третьем раунде.

 
 
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