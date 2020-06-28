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UFC on ESPN 12: Порье победил Хукера, Перри – Галла и другие результаты в Лас-Вегасе
28.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 12. В главном событии экс-временный чемпион промоушена в легком весе
Другие бои:
Морис Грин (9-5) победил Джана Вилланте (17-12) сабмишеном в третьем раунде.
Брендан Аллен (15-3) победил Кайл Докос (9-1) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 30-27).
Джулиан Эроса (24-9) победил Шона Вудсона (7-1) сабмишеном в третьем раунде.
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В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 12.
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