Евгений Шикавка: «Пылесос пока отключился»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка на канале «ЧестнОК» рассказал, чем крут Леонид Кучук.

- По эмоциям это был лучший матч в сезоне?

– Согласен. Было много болельщиков, наши хорошо поддерживали, их было слышно.

- Чем крут Леонид Кучук?

– Разбирает все до мелочей, не упускает моменты.

- Шахматы или пылесос?

– Пылесос пока отключился, – сказал Шикавка.

Леонид Кучук: «Что не получилось? Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока»

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