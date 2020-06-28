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Евгений Шикавка: «Пылесос пока отключился»
28.06.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка на
- По эмоциям это был лучший матч в сезоне?
– Согласен. Было много болельщиков, наши хорошо поддерживали, их было слышно.
- Чем крут Леонид Кучук?
– Разбирает все до мелочей, не упускает моменты.
- Шахматы или пылесос?
– Пылесос пока отключился, – сказал Шикавка.
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Нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка на канале «ЧестнОК» рассказал, чем крут Леонид Кучук.
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