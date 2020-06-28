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"Торпедо-БелАЗ" прерывает серию из трех матчей без побед
28.06.2020 20:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу "автозаводцы" в Жодино нанесли поражение 1:0 "Витебску". Габриэль Рамос провел мяч в середине второго тайма. "Торпедо-БелАЗ" имеет в активе 26 баллов, это 4-я строчка. Столько же у третьей команды - "Немана" - и пятой - "Энергетика-БГУ".
А в эти минуты идет второй тайм матча между "Рухом" и "Белшиной". Клуб из Бреста 12-й, но в случае успеха может подняться на 10-ю позицию, бобруйчане турнирную таблицу замыкают. После первой половины встречи хозяева уверенно лидируют 3:0, прямая трансляция - на "Беларусь 5". Спортивный канал покажет и заключительный матч тура, в 20 часов начнется противостояние "Городея" - "Ислочь".
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В 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу "автозаводцы" в Жодино нанесли поражение 1:0 "Витебску". Габриэль Рамос провел мяч в середине второго тайма. "Торпедо-БелАЗ"...
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