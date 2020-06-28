Янсане перейдет в «Шахтер». О трансфере объявят в понедельник (Евгений Табула)

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Евгений Табула во время матча 15-го тура чемпионата страны – «Ислочь» заявил, что солигорский в понедельник, 29 июня, официально объявит о переходе гвинейского нападающего , пишет «Прессбол» .

В сезоне-2020 Янсане провел в составе 14 игр высшей лиги, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи.