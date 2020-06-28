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Янсане перейдет в «Шахтер». О трансфере объявят в понедельник (Евгений Табула)
28.06.2020 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор «Беларусь 5» Евгений Табула во время матча 15-го тура чемпионата страны
В сезоне-2020 Янсане провел в составе
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Комментатор «Беларусь 5» Евгений Табула во время матча 15-го тура чемпионата страны «Городея» – «Ислочь» заявил, что солигорский «Шахтер» в понедельник, 29 июня,...
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