Пьянич подписал контракт с «Барселоной». О трансфере объявят в понедельник

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич в скором времени станет игроком «Барселоны».

30-летний босниец подписал контракт с «блауграной», сообщает Goal.com.

О трансфере Пьянича, а также о переходе хавбека Артура из «Барсы» в «Ювентус» объявят в понедельник.

Ранее сообщалось , что Артур перейдет в «Юве» за 70+5 млн евро, а «Барса» за Пьянича заплатит 60 млн плюс бонусы.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (70 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Сейчас все объясним