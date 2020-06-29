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Пьянич подписал контракт с «Барселоной». О трансфере объявят в понедельник
29.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
30-летний босниец подписал контракт с «блауграной», сообщает Goal.com.
О трансфере Пьянича, а также о переходе хавбека Артура из «Барсы» в «Ювентус» объявят в понедельник.
Ранее
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Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич в скором времени станет игроком «Барселоны».
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