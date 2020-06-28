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Марине Лобач 50! Рассказ о жизни и спорте из первых уст
29.06.2020 06:30 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTНа неделе с днем рождения мы поздравляли именитую спортсменку, ныне тренера Марину Лобач. Первой советской олимпийской
Теплые слова, пожелания и поздравления слетались в адрес Марины Викентьевны со всего мира. За спортивную карьеру она успела подготовить немало талантливых гимнасток, всегда оставаясь для своих учениц примером грации и силы.
Как хрупкая девочка из Смолевичей покорила олимпийский Сеул и заставила говорить о себе весь мир? Чего стоил гимнастке каждый выход на ковер, и какая мотивация уже сейчас в качестве тренера. Марина Лобач - о спорте и семье как на духу.
Алина Горносько, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике: "Она постоянно добрая! Она, не было дня, наверное, чтобы пришла в плохом настроении. Бывает, конечно, что гимнастки испортят его, но изначально, она, конечно, очень позитивный человек, она очень открытый человек, она всегда подскажет в трудную минуту, поможет, чем сможет".
Для Алины Горносько Марина Лобач не просто тренер. Она кумир, пример для восхищения. Да и сама Алина достойная ученица своего учителя. Это кадры одного из международных турниров на призы олимпийской чемпионки. Старт, который дал путевку в спортивное будущее многим юным гимнасткам. Лента, такой же купальник, даже нашивка СССР на груди, знакомая до дрожи мелодия - те же линии и движения. Алина повторила то самое олимпийское выступление.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "Папа у меня работал столяром-станочником, и вот папа мне сделал деревянные булавы, они были цельные, и весили они, конечно, не 150 граммов, как положено было, а были очень тяжелые. А мама - старший кондитер. Я, когда шла со школы домой, заходила к ней, были большие, огромные печки, там пеклись булочки, они так вскусно пахли! Однажды смешная шаловливая девчонка в компании подруг заглянула в зал единственной спортивной школы города Смолевичи".
Это было в семь лет, немного позже Марина на время уйдет, вернет в гимнастику уговорами молодой тренер Ирина Лепарская. В 12 лет Марина Лобач попадет в сборную Советского Союза — команду мечты, одну из сильнейших в мире. Каждая гимнастка в ее составе могла рассчитывать на олимпийский пьедестал. На контрольной тренировке уже перед самым вылетом в Сеул Марина Лобач получает травму ноги. Врачи смогли поставить гимнастку на ноги, но уже в самолете спортсменку накрывает адская зубная боль - лечить нельзя, нужно терпеть.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "В ночь на соревнования, уже на Олимпийских играх, я увидела себя на пьедестале с медалью. Я очень боялась этого сна. Я еще ничего не сделала, а мне уже вот такой сон идет".
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике: "Она уходила, и на видео видно, что за ней остаются кровавые следы. Потому что она выступала без тапочек, и у нее были такие страшные мозоли, они там лопались, но, чем хуже, тем лучше! – так говорит Марина Лобач".
Галина Крыленко, заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка мира, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике (1988 – 1996 гг): "Марина – единственная гимнастка в мире, которая выступала без тапочек. Разваливалась стопа, вот так (показывает) просто разваливалась. Я никогда не забуду эти ноги Маринины, и эту боль, через которую она шла".
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "На Олимпийских играх был такой момент, когда я делала упражнения с булавами под аккомпанемент. Анатолий Георгиевич играл музыку. Это очень ответственно, потому что, если вы знаете, упражнение гимнастки минута тридцать, и вот мы подходим к финалу упражнения, и он чувствует, что я замедляюсь, я делаю медленнее, а за минуту тридцать и выше снимают. Олимпийские игры мелочей не прощают. И вот я встаю в один из последних элементов и слышу, что он начинает как бы играть чуть-чуть живее, а у меня очень сложный элемент, мне нужно его сделать. Он бедный сидит, это он рассказывал, с него уже пот льется, он волнуется. И вот последние две, не секунды, а последние движения моего упражнения, мне нужно заложить булаву и встать в позу. И вот он это доигрывает, и сползает просто с этого стула, потому что весь мокрый. И как раз минута тридцать! То есть он сыграл так, чтобы мне не сняли".
Через год после Сеула Марина Лобач завершит спортивную карьеру. Но из гимнастики не уйдет. Она будет передавать свой опыт уже другим девочкам, будет учить их на своем примере, как, несмотря на испытания и преграды, не сдаваться, оставаясь одновременно сильным и нежным человеком. Для многих гимнасток Марина Лобач стала не просто тренером, а второй мамой.
Валерия Курильская, воспитанница Марины Лобач, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике: "Поддержка была во всем, от тренировок до школы, и где-то и в личной жизни. Каждый раз приезжая, я обязательно стараюсь зайти в зал, очень рада видеть Марину Викентьевну, мы всегда делимся сейчас уже семейными какими-то моментами, касательно детей, мужей, семьи, быта. Остались такие отношения теплые, добрые, положительные".
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "Недавно, наверное, года два, я поняла, что я становлюсь тренером. Я хочу этому научиться – быть тренером, говорить правильные вещи спортсмену, подвести его к соревнованиям, наверное, так, как делали это мои тренеры - и Галина Александровна, и Ирина Юрьевна".
А вот для этих девчонок Марина Лобач и есть настоящая мама. Ирина и Надежда тоже пробовали себя в гимнастике, недолго. Ира сейчас программист, а вот Надя нашла себя в другом виде спорта - настольном теннисе.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "У каждого человека, наверное, свое счастье. Оно не может быть только спортивным. У кого-то будет спортивное, у кого-то будет в жизни что-то лучше, чем у других. И я думаю, что к этому все равно надо стремиться, потому что счастливый человек он все равно самый лучший!".
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На неделе с днем рождения мы поздравляли именитую спортсменку, ныне тренера Марину Лобач. Первой советской олимпийской чемпионке по художественной гимнастике...
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