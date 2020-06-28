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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марине Лобач 50! Рассказ о жизни и спорте из первых уст На неделе с днем рождения мы поздравляли именитую спортсменку, ныне тренера Марину Лобач. Первой советской олимпийской чемпионке по художественной гимнастике...

На неделе с днем рождения мы поздравляли именитую спортсменку, ныне тренера Марину Лобач. Первой советской олимпийскойТеплые слова, пожелания и поздравления слетались в адрес Марины Викентьевны со всего мира. За спортивную карьеру она успела подготовить немало талантливых гимнасток, всегда оставаясь для своих учениц примером грации и силы.Как хрупкая девочка из Смолевичей покорила олимпийский Сеул и заставила говорить о себе весь мир? Чего стоил гимнастке каждый выход на ковер, и какая мотивация уже сейчас в качестве тренера. Марина Лобач - о спорте и семье как на духу.Для Алины Горносько Марина Лобач не просто тренер. Она кумир, пример для восхищения. Да и сама Алина достойная ученица своего учителя. Это кадры одного из международных турниров на призы олимпийской чемпионки. Старт, который дал путевку в спортивное будущее многим юным гимнасткам. Лента, такой же купальник, даже нашивка СССР на груди, знакомая до дрожи мелодия - те же линии и движения. Алина повторила то самое олимпийское выступление.Это было в семь лет, немного позже Марина на время уйдет, вернет в гимнастику уговорами молодой тренер Ирина Лепарская. В 12 лет Марина Лобач попадет в сборную Советского Союза — команду мечты, одну из сильнейших в мире. Каждая гимнастка в ее составе могла рассчитывать на олимпийский пьедестал. На контрольной тренировке уже перед самым вылетом в Сеул Марина Лобач получает травму ноги. Врачи смогли поставить гимнастку на ноги, но уже в самолете спортсменку накрывает адская зубная боль - лечить нельзя, нужно терпеть.Через год после Сеула Марина Лобач завершит спортивную карьеру. Но из гимнастики не уйдет. Она будет передавать свой опыт уже другим девочкам, будет учить их на своем примере, как, несмотря на испытания и преграды, не сдаваться, оставаясь одновременно сильным и нежным человеком. Для многих гимнасток Марина Лобач стала не просто тренером, а второй мамой.А вот для этих девчонок Марина Лобач и есть настоящая мама. Ирина и Надежда тоже пробовали себя в гимнастике, недолго. Ира сейчас программист, а вот Надя нашла себя в другом виде спорта - настольном теннисе.