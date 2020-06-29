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Василий Кириенко: «Самые красивые девушки на подиумах в Италии. На «Тур де Франс» более демократичный подход, там и черные девушки есть»
29.06.2020 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский велогонщик Василий Кириенко рассказал, на каком из гран-туров самые красивые девушки на подиуме.
- Где самые красивые подиум-герлз?
– Самые красивые… Я не так много на подиумах был. Самые красивые все же в Италии. Я бы сказал, что они озабоченные, в хорошем смысле слова. Там они все будут красивые гарантированно.
Во Франции более демократичный подход, там и черные девушки есть. Есть подтекст уже. Если нужно, могли бы и мужика вывести. Поэтому для меня все-таки «Джиро», — сказал Кириенко.
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Василий Кириенко: «Самые красивые девушки на подиумах в Италии. На «Тур де Франс» более демократичный подход, там и черные девушки есть»
Белорусский велогонщик Василий Кириенко рассказал, на каком из гран-туров самые красивые девушки на подиуме.
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