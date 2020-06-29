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Василий Кириенко: «Самые красивые девушки на подиумах в Италии. На «Тур де Франс» более демократичный подход, там и черные девушки есть»

29.06.2020 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский велогонщик Василий Кириенко рассказал, на каком из гран-туров самые красивые девушки на подиуме.

- Где самые красивые подиум-герлз?

– Самые красивые… Я не так много на подиумах был. Самые красивые все же в Италии. Я бы сказал, что они озабоченные, в хорошем смысле слова. Там они все будут красивые гарантированно.

Во Франции более демократичный подход, там и черные девушки есть. Есть подтекст уже. Если нужно, могли бы и мужика вывести. Поэтому для меня все-таки «Джиро», — сказал Кириенко.

 
 
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Белорусский велогонщик Василий Кириенко рассказал, на каком из гран-туров самые красивые девушки на подиуме.
 
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