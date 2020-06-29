Василий Кириенко: «Самые красивые девушки на подиумах в Италии. На «Тур де Франс» более демократичный подход, там и черные девушки есть»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский велогонщик Василий Кириенко рассказал, на каком из гран-туров самые красивые девушки на подиуме.

- Где самые красивые подиум-герлз?

– Самые красивые… Я не так много на подиумах был. Самые красивые все же в Италии. Я бы сказал, что они озабоченные, в хорошем смысле слова. Там они все будут красивые гарантированно.

Во Франции более демократичный подход, там и черные девушки есть. Есть подтекст уже. Если нужно, могли бы и мужика вывести. Поэтому для меня все-таки «Джиро», — сказал Кириенко.