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«Юность» останется фарм-клубом минского «Динамо»
29.06.2020 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Юности» Алексей Торбин рассказал, что клуб останется фарм-клубом минского «Динамо» в новом сезоне.
«Сотрудничество с минским «Динамо» продолжится. Здесь мы и «Динамо» работаем в общем направлении. В основном к нам приходят игроки, которые являются воспитанниками «Юности», чьи права по чемпионату Беларуси принадлежат нам. Поэтому это логично, что мы сотрудничаем с минским «Динамо», они не могут отправлять наших хоккеистов в другие клубы», – отметил Торбин в эфире «Беларусь 5».
Напомним, в прошлом году фарм-клубами «зубров» были «Юность» и «Динамо-Молодечно».
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Директор «Юности» Алексей Торбин рассказал, что клуб останется фарм-клубом минского «Динамо» в новом сезоне.
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