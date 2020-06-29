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«Юность» останется фарм-клубом минского «Динамо»

29.06.2020 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Юности» Алексей Торбин рассказал, что клуб останется фарм-клубом минского «Динамо» в новом сезоне.

«Сотрудничество с минским «Динамо» продолжится. Здесь мы и «Динамо» работаем в общем направлении. В основном к нам приходят игроки, которые являются воспитанниками «Юности», чьи права по чемпионату Беларуси принадлежат нам. Поэтому это логично, что мы сотрудничаем с минским «Динамо», они не могут отправлять наших хоккеистов в другие клубы», – отметил Торбин в эфире «Беларусь 5».

Напомним, в прошлом году фарм-клубами «зубров» были «Юность» и «Динамо-Молодечно».

 
 
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Директор «Юности» Алексей Торбин рассказал, что клуб останется фарм-клубом минского «Динамо» в новом сезоне.
 
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