Милевский, Сзоке, Яхшибоев вошли в символическую сборную первого круга по версии Дулуба

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист составил свою символическую сборную первого круга чемпионата Беларуси.

– На мой взгляд, номер один – это Гутор. Правый защитник – Юзепчук. Это молодой футболист. Футболист очень перспективный и выполняет большой объем. Правый центральный защитник – Хадаркевич. Для меня это полное открытие этого сезона. Левый центральный защитник – Стойкович. Это футболист, который всегда в тени. Хорошие центральные защитники всегда в тени и в цене. Левый – Антич. Кроме последней игры – это действительно топ. Опорный – Сзоке. Это вообще номер один. Под Сзоке должен оказаться игрок, который должен разводить атаки – это Кисляк.

Дальше фланги. Яхшибоев – справа. Слева – Кадимян или Нехайчик. 10 номер – Милевский или под ним может оказаться Климович. Естественно, центрфорвард – Лисакович.

Это команда-чемпион? Эта команда будет сбалансированной. Самое интересное, что эта команда в центральной оси обладают харизмой – это и Гутор, и Хадаркевич, и Милевский, и Сзоке, и Кисляк, туда же Климович и Лисакович.

- Если вынести за скобки Нехайчика, то здесь нет ни одной игрока .

– А кого вы хотите?

- Стасевича.

– А куда вы его хотите? Вправо или влево?

- Вместо Яхшибоева.

– Вместо Яхшибоева? Давайте посмотрим статистику Яхшибоева и сравним со статистикой Стасевича. Это моя символическая сборная. Если бы сейчас вопрос стоял, принесли бы мешок с деньгами и сказали бы: «Покупай любого». Вот это футболисты, которые были бы куплены сразу, – сказал Дулуб в эфире « ЯСНАe TV ».

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