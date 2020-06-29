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Леонид Гришукевич: «Было бы хорошо создать в Беларуси вратарскую академию»

30.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер молодежной и юниорской сборных Беларуси Леонид Гришукевич рассказал об идеи создания в стране вратарской академии.

– Жалко, что у нас в Беларуси нет единой вратарской академии. Было бы хорошо создать такую академию, где бы наши ребята учились техническим элементам и другим требованиям, которые им предъявляют в хоккее. Не только тактическим, но и психологическим. Также важно, чтобы вратари смогли этому учиться в любое время в сезоне.

Плюс ребятам было бы проще переходить с одного уровня на другой, с одной команды в другую, а все тренеры в стране имели бы общую базу, с помощью которой смогли бы общаться с коллегами, черпать какую-то новую информацию и тем самым развивать белорусских вратарей с самого юного возраста до профессионального уровня. Было бы замечательно осуществить такую идею, – сказал Гришукевич.

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Экс-тренер молодежной и юниорской сборных Беларуси Леонид Гришукевич рассказал об идеи создания в стране вратарской академии.
 
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