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Защитник Соловьев подписал контракт с «Динамо»

30.06.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Илья Соловьев подписал контракт с «Динамо». Срок соглашения рассчитан на один год.

Соловьев в составе сборной Беларуси U18 он выступал на юниорском ЧМ в 2018 году.

В сезоне 2018/19 Илья выступил на двух чемпионатах мира – молодежном и взрослом. В составе национальной сборной Беларуси защитник отправился в Нур-Султан, где провел 5 матчей и помог белорусам вернуться в элиту.

Сезон 2019/20 Илья Соловьев проводил в юниорской лиге OHL в составе «Сагино Спирит». В 53 матчах защитник набрал 40 очков (7+33) с показателем полезности +43.

Кроме того, в декабре 2019 Илья выступал на домашнем МЧМ в дивизионе 1А, где сыграл в 5 матчах и набрал 3 очка (1+2) с показателем полезности +3.

Отметим, что Соловьев будет доступен для драфта НХЛ в этом году.

 
 
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Защитник Илья Соловьев подписал контракт с «Динамо».
 
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