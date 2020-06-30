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ЦСКА может обменять Секача в минское «Динамо» (Р-Спорт)
30.06.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Наиболее вероятен переход чешского нападающего в
Контракт Секача с ЦСКА рассчитан на сезон-2020/21.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард отказался от перезаключения контракта со снижением зарплаты, которая по текущим условиям составляет 100 млн рублей. Позже появилась информация о его переходе в «Авангард».
В минувшем сезоне КХЛ Секач провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.
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ЦСКА прорабатывает варианты обмена форварда Иржи Секача, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой источник, близкий к ситуации.
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