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ЦСКА может обменять Секача в минское «Динамо» (Р-Спорт)

30.06.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА прорабатывает варианты обмена форварда Иржи Секача, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой источник, близкий к ситуации.

Наиболее вероятен переход чешского нападающего в «Барыс» или минское «Динамо»

Контракт Секача с ЦСКА рассчитан на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард отказался от перезаключения контракта со снижением зарплаты, которая по текущим условиям составляет 100 млн рублей. Позже появилась информация о его переходе в «Авангард». 

В минувшем сезоне КХЛ Секач провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

 
 
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ЦСКА прорабатывает варианты обмена форварда Иржи Секача, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой источник, близкий к ситуации.
 
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