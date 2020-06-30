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У «Шахтера» может быть сокращено финансирование («Беларусь 5»)

30.06.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Беларусь 5» Павел Капуцкий в своем репортаже для программы «Спорт кадр» о «Шахтере» рассказал о том, что у клуба может быть сокращено финансирование уже со второго круга.

«Еще один момент. Деньги за Лисаковича могут понадобиться уже во второй части чемпионата. В Солигорске возможно сокращение финансирования футбольного клуба», – сказал Капуцкий.

Директор «Шахтера» Андрей Леончик не стал опровергать эту информацию, заявив, что для таких мер существует много факторов.

«Всегда существует. Тем более в этом году, когда очень много факторов, которые на это могут повлиять. И от еврокубков тоже будет многое зависеть. Даты вроде как и определены, но непонятно с теми же выплатами и на каком уровне они будут, сколько раундов команда пройдет. Факторов много», – сказал Леончик.

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Журналист «Беларусь 5» Павел Капуцкий в своем репортаже для программы «Спорт кадр» о «Шахтере» рассказал о том, что у клуба может быть сокращено финансирование уже...
 
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