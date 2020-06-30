|
У «Шахтера» может быть сокращено финансирование («Беларусь 5»)
30.06.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Еще один момент. Деньги за Лисаковича могут понадобиться уже во второй части чемпионата. В Солигорске возможно сокращение финансирования футбольного клуба», – сказал Капуцкий.
Директор
«Всегда существует. Тем более в этом году, когда очень много факторов, которые на это могут повлиять. И от еврокубков тоже будет многое зависеть. Даты вроде как и определены, но непонятно с теми же выплатами и на каком уровне они будут, сколько раундов команда пройдет. Факторов много», – сказал Леончик.
Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Беларусь 5» Павел Капуцкий в своем репортаже для программы «Спорт кадр» о «Шахтере» рассказал о том, что у клуба может быть сокращено финансирование уже...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)