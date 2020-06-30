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Министр спорта Ковальчук: «Полностью пересмотрели систему приема соревнований. В первую очередь мы смотрим на экономическую целесообразность»

01.07.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал, что Беларусь пересмотрит политику приема различных спортивных мероприятий.

– Мы полностью пересмотрели систему. Много было упреков о том, что сегодня государство тратит большие деньги на проведение различного рода спортивных соревнований. Раньше подавались заявки в международные федерации – можно было любое соревнование привлечь на территорию Республики Беларусь. Сегодня подход полностью изменился. Сегодня мы считаем и смотрим на экономическую целесообразность проведение любого соревнования на нашей территории. Мы смотрим проект, смотрим насколько он выгоден стране этот проект. Когда мы проводим все просчеты и видим, что он выгоден – мы принимаем решение о целесообразности в стране того или иного соревнования.

И сегодня принято постановления Совета министров и в этом постановлении четко прописаны критерии по принятию любого соревнования не территории Республики Беларусь. В первую очередь мы смотрим на экономическую целесообразность. Сегодня мы должны уже смотреть о привлекательности, о туристической целесообразности, о экономической целесообразности и том, чтобы государство на этих проектах зарабатывало.

В этом проекте сегодня участвуют три заинтересованные стороны. В первую очередь – федерация по виду спорта – они являются инициаторами. Министерство спорта – как регулирующий государственный орган вместе с Белтелерадиокомпанией, потому что сегодня очень важно продать эти права и показать миру. У нас есть для всего этого прекрасные возможности», – сказал Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

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Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал, что Беларусь пересмотрит политику приема различных спортивных мероприятий.
 
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