Министр спорта Ковальчук: «Полностью пересмотрели систему приема соревнований. В первую очередь мы смотрим на экономическую целесообразность»

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал, что Беларусь пересмотрит политику приема различных спортивных мероприятий.

– Мы полностью пересмотрели систему. Много было упреков о том, что сегодня государство тратит большие деньги на проведение различного рода спортивных соревнований. Раньше подавались заявки в международные федерации – можно было любое соревнование привлечь на территорию Республики Беларусь. Сегодня подход полностью изменился. Сегодня мы считаем и смотрим на экономическую целесообразность проведение любого соревнования на нашей территории. Мы смотрим проект, смотрим насколько он выгоден стране этот проект. Когда мы проводим все просчеты и видим, что он выгоден – мы принимаем решение о целесообразности в стране того или иного соревнования.

И сегодня принято постановления Совета министров и в этом постановлении четко прописаны критерии по принятию любого соревнования не территории Республики Беларусь. В первую очередь мы смотрим на экономическую целесообразность. Сегодня мы должны уже смотреть о привлекательности, о туристической целесообразности, о экономической целесообразности и том, чтобы государство на этих проектах зарабатывало.

В этом проекте сегодня участвуют три заинтересованные стороны. В первую очередь – федерация по виду спорта – они являются инициаторами. Министерство спорта – как регулирующий государственный орган вместе с Белтелерадиокомпанией, потому что сегодня очень важно продать эти права и показать миру. У нас есть для всего этого прекрасные возможности», – сказал Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» .

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