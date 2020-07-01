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Колосов, Климович и еще шесть белорусов выбраны на импорт-драфте CHL. Это повторение рекорда
01.07.2020 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На прошедшем импорт-драфте CHL клубы Северной Америки выбрали восемь белорусских хоккеистов – это повторение рекорда двухлетней давности.
Уже в следующем сезоне за океан смогут уехать
Алексей Колосов (2002) минувший сезон провел в составе сборной U20 в экстралиге «Б». Кроме того, он играл на домашнем МЧМ в дивизионе IА (3 матча, ОБ – 93%, КН – 1.49). Принимал участие в плей-офф высшей лиги в составе «Минских зубров». Вчера голкипер подписал двустороннее соглашение с минским «Динамо».
Дмитрий Кузьмин (2003) в ушедшем хоккейном году успел поиграть за белорусскую молодежку в экстралиге «Б». Он отдал семь передач в 24 матчах.
Владислав Демидович (2002) в нынешнем сезоне выступал за юниорскую сборную. В 54 матчах экстралиги «Б» на его счету 21 (13+8) результативный балл.
Алексей Гарапучик (2003) выступал в высшей лиге. За «Шахтер-2» и юношескую сборную Беларуси защитник сыграл 38 матчей, набрал 9 (4+5) очков. В плей-офф Гарапучик отметился двумя шайбами и двумя ассистами. Чемпион высшей лиги в составе юношеской сборной Беларуси.
Сергей Кузнецов (2002) играл за белорусскую молодежку в экстралиге «Б». В 30 матчах он набрал 12 (3+9) очков.
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На прошедшем импорт-драфте CHL клубы Северной Америки выбрали восемь белорусских хоккеистов – это повторение рекорда двухлетней давности.
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