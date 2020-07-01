Колосов, Климович и еще шесть белорусов выбраны на импорт-драфте CHL. Это повторение рекорда

Источник материала: Tribuna.com

На прошедшем импорт-драфте CHL клубы Северной Америки выбрали восемь белорусских хоккеистов – это повторение рекорда двухлетней давности.

Уже в следующем сезоне за океан смогут уехать (22-й пик, «Эри Оттерс», OHL), Данила Климович (29-й пик, «Руэн-Нюранда Хаскис», QMJHL) Владислав Шило (45-й пик, «Принс-Альберт Райдерс», WHL), Дмитрий Кузьмин (46-й пик, «Флинт Файрбердс», OHL), (63-й пик, «Свифт Керрент Бронкос», WHL), Александр Пальчик (85-й пик, «Барри Кольтс», OHL), Алексей Гарапучик (96-й пик, «Калгари Хитмен», WHL) и Сергей Кузнецов (107-й пик, «Шикутими Сагенинс», QMJHL).

Алексей Колосов (2002) минувший сезон провел в составе сборной U20 в экстралиге «Б». Кроме того, он играл на домашнем МЧМ в дивизионе IА (3 матча, ОБ – 93%, КН – 1.49). Принимал участие в плей-офф высшей лиги в составе «Минских зубров». Вчера голкипер подписал двустороннее соглашение с минским «Динамо».

(2003) в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром белорусской молодежки в экстралиге «Б», на его счету 23 (13+10) очка в 32 матчах.

(2003) в прошлом сезоне выступал как в высшей лиге за юношескую сборную Беларуси, так и в экстралиге «Б» за Беларусь U18. В 55 матчах за команду Александра Руммо на счету форварда 19 (10+9) очков.

Дмитрий Кузьмин (2003) в ушедшем хоккейном году успел поиграть за белорусскую молодежку в экстралиге «Б». Он отдал семь передач в 24 матчах.

Владислав Демидович (2002) в нынешнем сезоне выступал за юниорскую сборную. В 54 матчах экстралиги «Б» на его счету 21 (13+8) результативный балл.

(2002) в свои 17 лет – уже чемпион Беларуси. Он выиграл Кубок Президента в сезоне-2019/20 вместе с «Юностью». За столичную команду молодой хоккеист провел 26 матчей и заработал 6 (3+3) очков.

Алексей Гарапучик (2003) выступал в высшей лиге. За «Шахтер-2» и юношескую сборную Беларуси защитник сыграл 38 матчей, набрал 9 (4+5) очков. В плей-офф Гарапучик отметился двумя шайбами и двумя ассистами. Чемпион высшей лиги в составе юношеской сборной Беларуси.

Сергей Кузнецов (2002) играл за белорусскую молодежку в экстралиге «Б». В 30 матчах он набрал 12 (3+9) очков.