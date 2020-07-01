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Савилов поспорил с Ворсиным: «Юношеской команде поставлена задача войти в топ-5? Кем подписан документ?»

01.07.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Между гостренером Беларуси Евгением Ворсиным и председателем ФХБ Геннадием Савиловым во время отчетной конференции случилась пикировка, передает «Прессбол».

Ворсин: Перед нашей нацкомандой поставлена сверхсложная задача – попасть в восьмерку сильнейших на чемпионате мира. Перед юношеской – войти в топ-5 сильнейшего дивизиона. Об этом знает Михал Михалыч. Если конференция признает, что такие задачи по силам нашей федерации, то они и будут стоять перед ней.

Савилов: Евгений Николаевич, извините, вы озвучили задачи. Кто их поставил? Если есть такая задача, пока не знаю, кто ее поставил.

Ворсин: У нас отработана программа развития белорусского хоккея до 2022 года. Если вы откроете, то посмотрите, что эти задачи стоят.

Савилов: И юношеской команде поставлена задача войти в топ-5? Может, мы говорим о разных вещах? Кем подписан документ?

Ворсин: Вами.

Савилов: Мной? Что мы должны входить в пятерку?

Ворсин: Титульный лист вами подписан.

Савилов: Надо найти. Но я не подписывал никакой документ. Даже для главной сборной попасть в восьмерку – мы себя такой целью не ограничиваем.

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Между гостренером Беларуси Евгением Ворсиным и председателем ФХБ Геннадием Савиловым во время отчетной конференции случилась пикировка, передает «Прессбол».
 
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