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Лукашенко поручил завершить строительство Ледового дворца в Светлогорске
01.07.2020 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».
В частности, президент поручил завершить строительство объекта «Центр игровых видов спорта в Светлогорске. 1-я очередь – Ледовый дворец. Брестскому горисполкому до конца 2021 года надо спланировать и завершить строительство спортивного стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств. Завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Чашниках, Слониме, Дзержинске, Старых Дорогах и бассейна в Узде.
Отметим, что в распоряжении также значатся следующие пункты:
– обеспечить решение вопросов занятости населения;
– принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;
– осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;
– обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест;
– проработать вопрос организации в рамках предмета «Трудовое обучение» подготовки учащихся по профессиям («тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «оператор машинного доения» и иные).
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».
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