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Лукашенко поручил завершить строительство Ледового дворца в Светлогорске

01.07.2020 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».

В частности, президент поручил завершить строительство объекта «Центр игровых видов спорта в Светлогорске. 1-я очередь – Ледовый дворец. Брестскому горисполкому до конца 2021 года надо спланировать и завершить строительство спортивного стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств. Завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Чашниках, Слониме, Дзержинске, Старых Дорогах и бассейна в Узде.

Отметим, что в распоряжении также значатся следующие пункты:

– обеспечить решение вопросов занятости населения;

– принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;

– осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;

– обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест;

– проработать вопрос организации в рамках предмета «Трудовое обучение» подготовки учащихся по профессиям («тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «оператор машинного доения» и иные).

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».
 
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