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Белорусский гандбол вернется в конце лета
01.07.2020 15:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорусский гандбол вернется в конце лета. 22-23 августа в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" мужского кубка. 29-го и 30-го в Жлобине трофей разыграют женщины. В эти же дни стартует 29-й мужской чемпионат страны.
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Белорусский гандбол вернется в конце лета. 22-23 августа в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" мужского кубка. 29-го и 30-го в Жлобине трофей разыграют женщины. В...
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