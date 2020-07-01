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Белорусский гандбол вернется в конце лета

01.07.2020 15:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский гандбол вернется в конце лета. 22-23 августа в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" мужского кубка. 29-го и 30-го в Жлобине трофей разыграют женщины. В эти же дни стартует 29-й мужской чемпионат страны. 
 
 
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Белорусский гандбол вернется в конце лета. 22-23 августа в Пинске пройдет перенесенный "Финал четырех" мужского кубка. 29-го и 30-го в Жлобине трофей разыграют женщины. В...
 
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