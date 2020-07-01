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Владимир Алистров перешел в ХК "Динамо-Минск"
01.07.2020 15:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВозвращается в Беларусь из Западной Америки. Минское "Динамо" подписало двухсторонний контракт на один год с нападающим молодежной сборной Беларуси Владимиром Алистровым. Последние два сезона он провел в одной из трех заокеанских юниорских лиг. Забросил за "Эдмонтон Ойл Кингс" 31 шайбу и сделал 78 передач в 135 матчах.
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Возвращается в Беларусь из Западной Америки. Минское "Динамо" подписало двухсторонний контракт на один год с нападающим молодежной сборной Беларуси Владимиром...
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