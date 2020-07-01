Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Алистров перешел в ХК "Динамо-Минск" Возвращается в Беларусь из Западной Америки. Минское "Динамо" подписало двухсторонний контракт на один год с нападающим молодежной сборной Беларуси Владимиром...

Возвращается в Беларусь из Западной Америки. Минское "Динамо" подписало двухсторонний контракт на один год с нападающим молодежной сборной Беларуси Владимиром Алистровым. Последние два сезона он провел в одной из трех заокеанских юниорских лиг. Забросил за "Эдмонтон Ойл Кингс" 31 шайбу и сделал 78 передач в 135 матчах.