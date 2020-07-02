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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Россия. "Краснодар" упускает победу. "Арсенал" терпит пятое поражение подряд "Краснодар" на 101-й минуте упускает победу в матче 25 тура Российской премьер-лиги против "Ростова". С пенальти мяч в ворота "быков" провел Ивелин Попов, открыл же счет...

"Краснодар" на 101-й минуте упускает победу в матче 25 тура Российской премьер-лиги против "Ростова". С пенальти мяч в ворота "быков" провел Ивелин Попов, открыл же счет еще в первом тайме Маркус Берг - 1:1. Капитан "Краснодара" - белорусский защитник Александр Мартынович - провел на поле всю встречу. В турнирной таблице черно-зеленые на третьем месте, три балла до второй команды - "Локомотива" - и игра в запасе.5-е подряд поражение "Арсенал". Клуб из Тулы дома уступает 1:3 "Ахмату". Полузащитник сборной Беларуси - Юрий Ковалев - вышел за хозяев на замену на 57-й минуте. Наш защитник Максим Володько появился на поле на 72-й. После чего команды провели еще по мячу. "Арсенал" идет на 11-й позиции и имеет преимущество в 5 очков над клубами из зоны вылета - это "Крылья Советов" и "Оренбург".