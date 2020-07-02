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Виталий Павлов: «Сложилась неприятная ситуация с директором завода. Был определенный человек, который за все отвечал, существовал порядок»

02.07.2020 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о новых руководителях местного сахарного завода.

– Но на одной из пресс-конференций вы сказали, что у вас есть ощущение бесполезности работы.

– Так потому что все эти околофутбольные нюансы, согласования… На бумагах, вроде, все хорошо, но продвижения никакого нет. Все стараются что-то делать, но реальных подвижек не видно. Сложилась неприятная ситуация с директором завода. Понимаете, был определенный человек, который за все отвечал, существовал порядок. А сейчас пришли новые люди, на заводе стоят совсем другие задачи и приоритеты. Каждый занимается своими проблемами. Еще раз повторю, «Слуцк» впервые за десять лет столкнулся с такой ситуацией, – рассказал Павлов.

Напомним, 24 января по приказу Александра Лукашенко над Польшей был развернут самолет, который летел из Минска в Мюнхен. После приземления в Гродно с рейса сняли директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника и директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича. Руководители крупных предприятий летели в Германию в отпуск, но попали за решетку. Вскоре к ним добавились боссы Скидельского и Жабинковского сахарных заводов – Дмитрий Егоров и Виктор Миронов.

В отношении директоров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Криштапович предложил представителю российских коммерческих структур Сергею Кононенко и директору Белорусской сахарной компании Дмитрию Кириллову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара. Компания «Евротарекс», которая и была создана для этого, закупала у компании «Полимер», которой владеет Кононенко, сырье по завышенной стоимости. Полученные таким образом «излишки» обналичивались через подставные структуры и делились между участниками схемы.

«Если бы у меня были деньги, я бы других игроков набрал». Павлов – о проблемах «Слуцка», своей отставке и всемирной славе клуба

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Экс-главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов рассказал о новых руководителях местного сахарного завода.
 
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