|
ООН призвала отменить ограничения по природному уровню тестостерона у легкоатлеток
02.07.2020 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Организация объединенных наций (ООН) призвала отменить ограничения по природному уровню тестостерона у легкоатлеток.
Согласно новым правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.
В докладе ООН сообщается, что нет никаких научных подтверждений того, что спортсменки с повышенным уровнем тестостерона имеют преимущество в спорте. К тому же ограничения введены только для женского спорта, мужчин оно не касается.
Также ООН считает, что правило заставляет спортсменок применять «неэтичную медицинскую практику и необязательные медицинские процедуры».
Организация уверена, что эти правила стереотипные, дискриминационные и заставляют судить женское тело на основе субъективных понятий о женственности и расовых стереотипах.
ООН призвала
Из-за этих правил двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня пропустила чемпионат мира-2019 в Дохе. В июне 2020-го у Семени и ее супруги Виолет Рассебоя родилась дочка.
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация объединенных наций (ООН) призвала отменить ограничения по природному уровню тестостерона у легкоатлеток.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)