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«Шахтер» арендовал защитника Лукашевича у «Пролетера»
02.07.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Илья Лукашевич на правах аренды перешел в
Футболист является воспитанником футбольного клуба
Имеет на своем счету 9 матчей за молодежную сборную Беларуси.
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Защитник Илья Лукашевич на правах аренды перешел в «Шахтер» из сербского «Пролетера».
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