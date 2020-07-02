«Шахтер» арендовал защитника Лукашевича у «Пролетера»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Илья Лукашевич на правах аренды перешел в из сербского . Срок аренды – до конца текущего сезона.

Футболист является воспитанником футбольного клуба , в котором он и начал свою профессиональную карьеру. В начале 2019 года перешел в , в середине того же сезона отправился в «Пролетер».

Имеет на своем счету 9 матчей за молодежную сборную Беларуси.

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