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«Шахтер» арендовал защитника Лукашевича у «Пролетера»

02.07.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Илья Лукашевич на правах аренды перешел в «Шахтер» из сербского «Пролетера». Срок аренды – до конца текущего сезона.

Футболист является воспитанником футбольного клуба «Минск», в котором он и начал свою профессиональную карьеру. В начале 2019 года перешел в «Торпедо-БелАЗ», в середине того же сезона отправился в «Пролетер».

Имеет на своем счету 9 матчей за молодежную сборную Беларуси.

Белорус уехал в чемпионат Сербии: сыграл с «Партизаном», научился готовить и понял, что наш футбол не так уж плох

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник Илья Лукашевич на правах аренды перешел в «Шахтер» из сербского «Пролетера».
 
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