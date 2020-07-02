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Симеоне об игровом времени Гризманна: «В «Атлетико» 3 минуты очень важны. Мы так проиграли финал ЛЧ»
02.07.2020 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Француз появился на поле лишь на 90-й минуте.
«У меня нет слов. Без комментариев.
В нашей команде три минуты могут быть решающими. Мы проиграли финал Лиги чемпионов за три минуты, поэтому они очень важны, как по мне», – заявил Симеоне.
Напомним, что сразу после матча аргентинский специалист
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Симеоне об игровом времени Гризманна: «В «Атлетико» 3 минуты очень важны. Мы так проиграли финал ЛЧ»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игровом времени Антуана Гризманна в матче с «Барселоной» в 33-м туре Ла Лиги (2:2).Француз появился на поле...
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