АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить лицензию УЕФА для участия в еврокубках

Источник материала: Tribuna.com

дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить сертификат для участия в еврокубках

Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд был дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом АБФФ после матча – БАТЭ. Специалист будет вынужден пропустить еще одну игру.

Как стало известно .com, основанием для этого решения стало то, что Дрозд, будучи дисквалифицированным в матче БАТЭ – , перед матчем в Бобруйске вышел на поле получить лицензию для участия в еврокубках.

Отметим, что матч Дрозд смотрел с трибун и в раздевалке не появлялся.

Однако Дисциплинарный комитет посчитал выход Дрозда за сертификатом нарушением и единогласно проголосовал за дисквалификацию специалиста. В решении комитета нарушение описано так: «Перед началом матча ранее дисквалифицированный тренер БАТЭ Андрей Дрозд выходил на территорию, прилагающую к полю».