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АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить лицензию УЕФА для участия в еврокубках
02.07.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд был дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом АБФФ после матча
Как стало известно
Отметим, что матч Дрозд смотрел с трибун и в раздевалке не появлялся.
Однако Дисциплинарный комитет посчитал выход Дрозда за сертификатом нарушением и единогласно проголосовал за дисквалификацию специалиста. В решении комитета нарушение описано так: «Перед началом матча ранее дисквалифицированный тренер БАТЭ Андрей Дрозд выходил на территорию, прилагающую к полю».
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АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить лицензию УЕФА для участия в еврокубках
АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить сертификат для участия в еврокубках Тренер вратарей БАТЭ...
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