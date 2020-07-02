ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить лицензию УЕФА для участия в еврокубках

02.07.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить сертификат для участия в еврокубках

Тренер вратарей БАТЭ Андрей Дрозд был дисквалифицирован Дисциплинарным комитетом АБФФ после матча «Белшина» – БАТЭ. Специалист будет вынужден пропустить еще одну игру.

Как стало известно Tribuna.com, основанием для этого решения стало то, что Дрозд, будучи дисквалифицированным в матче БАТЭ – «Шахтер», перед матчем в Бобруйске вышел на поле получить лицензию УЕФА для участия в еврокубках.

Отметим, что матч Дрозд смотрел с трибун и в раздевалке не появлялся.

Однако Дисциплинарный комитет посчитал выход Дрозда за сертификатом нарушением и единогласно проголосовал за дисквалификацию специалиста. В решении комитета нарушение описано так: «Перед началом матча ранее дисквалифицированный тренер БАТЭ Андрей Дрозд выходил на территорию, прилагающую к полю».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ дисквалифицировала Дрозда еще на один матч из-за того, что тренер перед игрой вышел на поле получить сертификат для участия в еврокубках Тренер вратарей БАТЭ...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Симеоне об игровом времени Гризманна: «В «Атлетико» 3 минуты очень важны. Мы так проиграли финал ЛЧ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика