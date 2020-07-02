«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» организовал для «Ливерпуля» чемпионский коридор на «Этихаде» перед матчем 32-го тура АПЛ.

Клуб из Манчестера таким образом поздравил мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» выиграл АПЛ в 31-м туре, когда «Ман Сити» уступил «Челси» (1:2) и потерял шансы на чемпионство.

В турнирной таблице чемпионата «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 86 очков после 31 матча. «Ман Сити» имеет 63 балла и идет вторым.

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию «Ливерпуль» – «Ман Сити»