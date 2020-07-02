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«Манчестер Сити» устроил чемпионский коридор для «Ливерпуля»
02.07.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» организовал для
Клуб из Манчестера таким образом поздравил мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате Англии.
«Ливерпуль» выиграл
В турнирной таблице чемпионата «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 86 очков после 31 матча. «Ман Сити» имеет 63 балла и идет вторым.
Tribuna.com
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«Манчестер Сити» организовал для «Ливерпуля» чемпионский коридор на «Этихаде» перед матчем 32-го тура АПЛ.
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