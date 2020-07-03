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Юрген Клопп: «Разве не здорово, что кто-то может стать чемпионом, когда «Ман Сити» играет так хорошо?»

03.07.2020 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Сити» (0:4).

«Я увидел блестящее отношение к делу [со стороны игроков]. Футболисты «Ман Сити» думали быстрее нас. Нам не хватало подвижности.

У нас были моменты, мы их не использовали. Нам придется принять этот результат.

Если вам хочется продолжать рассуждать о том, что мы не были сосредоточены, то пожалуйста. Мне понравилось отношение к делу моей команды, можете еще раз спросить об этом.

Разве не здорово, что кто-то может стать чемпионом, когда «Ман Сити» играет так хорошо? Они невероятны. В этом сезоне они ни разу не сыграли плохо», – сказал Клопп.

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча АПЛ с «Манчестер Сити» (0:4).
 
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