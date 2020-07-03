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Чемпионат Беларуси. 16-й тур. «Смолевичи» принимают брестское «Динамо», «Славия» – «Слуцк»

03.07.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

16-й тур

Славия – Слуцк
Дата проведения
3 июля, 17.00, «Юность»
Онлайн матча
Смолевичи – Динамо Брест
Дата проведения
3 июля, 19.00, «Озерный»
Онлайн матча
БАТЭ – Энергетик-БГУ
Дата проведения
4 июля, 16.00, «Капский-Арена»
Онлайн матча
Городея – Витебск
Дата проведения
4 июля, 18.00, «Городея»
Онлайн матча
Неман – Ислочь
Дата проведения
4 июля, 20.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча
Минск – Белшина
Дата проведения
5 июля, 16.00, «Трактор»
Онлайн матча
Торпедо-БелАЗ – Шахтер
Дата проведения
5 июля, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча
Рух Брест – Динамо Минск
Дата проведения
5 июля, 20.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Таблица чемпионата Беларуси

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Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 16-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
 
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