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Месси планирует уйти из «Барселоны» в 2021 году (Cadena SER)

03.07.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть клуб в 2021 году.

По данным Cadena SER, 33-летний нападающий сейчас склоняется именно к такому варианту, несмотря на то, что изначально игрок и клуб успешно вели переговоры о продлении контракта.

Последние неудачи каталонской команды послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах.

Cadena SER отмечает, что Месси сообщил своим самым близким людям в раздевалке сине-гранатовых, что не хочется становиться обузой для «Барсы».

Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.

Также форвард недоволен тем, что в «Барселоне» уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе.

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть клуб в 2021 году.
 
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