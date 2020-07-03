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Месси планирует уйти из «Барселоны» в 2021 году (Cadena SER)
03.07.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан
По данным Cadena SER, 33-летний нападающий сейчас склоняется именно к такому варианту, несмотря на то, что изначально игрок и клуб успешно вели переговоры о продлении контракта.
Последние неудачи каталонской команды послужили причиной тому, что аргентинец задумался о переменах.
Cadena SER отмечает, что Месси сообщил своим самым близким людям в раздевалке сине-гранатовых, что не хочется становиться обузой для «Барсы».
Месси устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определенных решениях, к которым он не имеет отношения.
Также форвард недоволен тем, что в «Барселоне» уже долгое время не могут выстроить проект, который позволил бы команде побеждать на регулярной основе.
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть клуб в 2021 году.
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