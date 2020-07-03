|
Ходасевич о Яхшибоеве: «Ему нужно уходить в минское «Динамо». Команда в нем нуждается»
03.07.2020 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист и блогер
«Яхшибоев если и будет куда-то, то уходить ему нужно, конечно, в минское «Динамо». Во-первых, в руки Кучука. Во-вторых, в команду, которая в нем нуждается. В том числе и по манере игры. Тут для него выбор очевиден. Но как клубы договорятся», – сказал Ходасевич, отвечая на вопросы в сторис
Ранее сообщалось о том, что помимо минского «Динамо» к футболисту
Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о том, куда лучше перейти результативному форварду «Энергетика» Жасуру Яхшибоеву.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)