Ходасевич о Яхшибоеве: «Ему нужно уходить в минское «Динамо». Команда в нем нуждается»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер поделился мнением о том, куда лучше перейти результативному форварду .

«Яхшибоев если и будет куда-то, то уходить ему нужно, конечно, в минское «Динамо». Во-первых, в руки Кучука. Во-вторых, в команду, которая в нем нуждается. В том числе и по манере игры. Тут для него выбор очевиден. Но как клубы договорятся», – сказал Ходасевич, отвечая на вопросы в сторис инстаграма .

Ранее сообщалось о том, что помимо минского «Динамо» к футболисту проявляет интерес БАТЭ.

Яхшибоева сватают в БАТЭ и минское «Динамо». Разбираемся, кому он нужнее и где ему будет лучше

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