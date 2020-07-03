Михаил Захаров: «Просто надо президенту спасибо сказать. Раньше была разруха, ничего не было. Люди должны ценить нашу страну»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров в День Независимости нашей страны сравнил успехи Беларуси по сравнению с другими странами.

«Вы знаете, за такое короткое время, если так вот вспомнить, что здесь было, какая разруха была. Ничего не было. Просто надо президенту огромное спасибо сказать. Еще сейчас стадион шикарный будет построен возле . Люди должны ценить нашу страну. Посмотреть, что там происходит. Слава богу, что у нас все хорошо и спокойно», – сказал Захаров в эфире «Беларусь 1» .

Михаил Захаров: «Посмотрите, что происходит в Париже, США. Мы здесь ходим спокойно и нас это не устраивает? Все хотят, чтобы какие-то революции были»