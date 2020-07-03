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Михаил Захаров: «Просто надо президенту спасибо сказать. Раньше была разруха, ничего не было. Люди должны ценить нашу страну»
03.07.2020 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров в День Независимости нашей страны сравнил успехи Беларуси по сравнению с другими странами.
«Вы знаете, за такое короткое время, если так вот вспомнить, что здесь было, какая разруха была. Ничего не было. Просто надо президенту огромное спасибо сказать. Еще сейчас стадион шикарный будет построен возле
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Михаил Захаров: «Просто надо президенту спасибо сказать. Раньше была разруха, ничего не было. Люди должны ценить нашу страну»
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров в День Независимости нашей страны сравнил успехи Беларуси по сравнению с другими странами.
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