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ИИХФ дисквалифицировала 7 хоккеистов «Динамо-Молодечно» за договорной матч

03.07.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ дисквалифицировала семерых хоккеистов «Динамо-Молодечно», сообщает официальный сайт организации.

Игроки были уличены в участии в договорном матче с «Могилевом» (5:6) 22 ноября 2019 года.

Временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей.

Дело хоккеистов будет передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.

Ранее Федерация хоккея Беларуси аннулировала результат матча. Иванов, Устиненко, Сырей, Шелег, Кучкин, Боярчук и Лисичкин были дисквалифицированы и оштрафованы.

 
Теги: Могилев
 
 
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ИИХФ дисквалифицировала семерых хоккеистов «Динамо-Молодечно», сообщает официальный сайт организации.
 
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