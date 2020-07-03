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ИИХФ дисквалифицировала 7 хоккеистов «Динамо-Молодечно» за договорной матч
03.07.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ИИХФ дисквалифицировала семерых хоккеистов
Игроки были уличены в участии в договорном матче с
Временную дисквалификацию получили:
Дело хоккеистов будет передано в Дисциплинарный совет
Ранее Федерация хоккея Беларуси аннулировала результат матча. Иванов, Устиненко, Сырей, Шелег, Кучкин, Боярчук и Лисичкин были дисквалифицированы и оштрафованы.
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ИИХФ дисквалифицировала семерых хоккеистов «Динамо-Молодечно», сообщает официальный сайт организации.
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