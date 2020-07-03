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Погба хочет остаться в «Ман Юнайтед». У него прекрасные отношения с Сульшером (ESPN)

04.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Поль Погба комфортно себя чувствует в «Манчестер Юнайтед».

27-летний француз хочет остаться в «МЮ», его настрой частично изменился из-за прекрасных отношений с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером, сообщает ESPN.

У Погба есть контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2021 года, клуб может продлить соглашение еще на один год.

Несмотря на интерес европейских команд, больше всего во время восстановления игрок, по данным источника, беспокоился о том, как вернуться в строй и проявить себя в «Юнайтед», ответив критикам.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

 
 
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Полузащитник Поль Погба комфортно себя чувствует в «Манчестер Юнайтед».27-летний француз хочет остаться в «МЮ», его настрой частично изменился из-за прекрасных...
 
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