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Александр Бразевич: «Нужен какой-то вариант с потолком зарплат. Раз уж мы по-социалистически финансируемся, то нужно и по-социалистически управлять этой ситуацией»

04.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с брестским «Динамо» поделился мнением о финансировании клубов высшей лиги.

«Я еще лет семь назад, работая в Речице, говорил, что нужен какой-то вариант с потолком зарплат. Раз уж мы почти целиком зависим от государственного финансирования. Потому что есть команды с 10-миллионными бюджетами, а есть, условно говоря, с миллионными. Это приводит к расслабленности некоторых футболистов, которые просто не отрабатывают деньги. Скажем, каждой команде дать по миллиону. Хочешь больше, заработай на рекламе, продай игрока — пожалуйста, повышай бюджет. Есть и еврокубковые команды, которые получают дополнительные деньги из-за границы. Раз уж мы по-социалистически финансируемся, то нужно и по-социалистически управлять этой ситуацией. По крайней мере, это заставит работать и усилит конкуренцию.

В общем, что-то нужно искать, чтобы уравнивать шансы и гарантировать стабильность. Пусть это будет и 600-700 тысяч. У нас же, когда ехали на одну из игр и нечем было автобус заправить, то о чем вообще можно говорить», – считает Бразевич.

 
 
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после матча с брестским «Динамо» поделился мнением о финансировании клубов высшей лиги.
 
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