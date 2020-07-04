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Макслайн – Первая лига. 11-й тур. «Локомотив» в гостях у «Сморгони», «Ошмян» – «Гомель» и другие матчи

04.07.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

Макслайн – Первая лига

11-й тур

Сморгонь – Локомотив Гомель
Дата проведения
4 июля, 17.00, «Юность»
Онлайн матча
Волна – Нафтан
Дата проведения
4 июля, 17.30, «Волна»
Онлайн матча
Ошмяны – Гомель
Дата проведения
4 июля, 18.00, «стадион ФОК»
Онлайн матча
Орша – Спутник
Дата проведения
4 июля, 19.00, «Городской»
Онлайн матча
Слоним 2017 – Крумкачы
Дата проведения
5 июля, 17.00, «Юность»
Онлайн матча
Гранит – Химик Светлогорск
Дата проведения
5 июля, 18.00, «Полесье»
Онлайн матча
Лида – Арсенал Дзержинск
Дата проведения
5 июля, 19.00, «Юность»
Онлайн матча

Таблица

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси Макслайн – Первая лига 11-й тур Таблица Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
 
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