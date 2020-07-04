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Чемпионат России. «Спартак» примет «Тамбов», «Локо» – «Сочи», ЦСКА в гостях у «Ахмата»
04.07.2020 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 26-м туре РПЛ
В воскресенье
Чемпионат России
26-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 26-м туре РПЛ «Спартак» встречается с «Тамбовом», «Локомотив» – с «Сочи», ЦСКА играет на выезде с «Ахматом».
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