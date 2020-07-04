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Чемпионат России. «Спартак» примет «Тамбов», «Локо» – «Сочи», ЦСКА в гостях у «Ахмата»

04.07.2020 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 26-м туре РПЛ «Спартак» встречается с «Тамбовом», «Локомотив» – с «Сочи», ЦСКА играет на выезде с «Ахматом».

В воскресенье «Краснодар» примет «Зенит».

Чемпионат России

26-й тур

Динамо Москва – Арсенал Тула
Дата проведения
4 июля, 16.30, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Тамбов
Дата проведения
4 июля, 18.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Крылья Советов – Ростов
Дата проведения
4 июля, 18.30, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Сочи
Дата проведения
4 июля, 20.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – ЦСКА
Дата проведения
4 июля, 20.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уфа – Урал
Дата проведения
5 июля, 16.30, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Оренбург
Дата проведения
5 июля, 18.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Зенит
Дата проведения
5 июля, 20.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Гид по топ-футболу на этой неделе: «Барса» верит, что «Реал» споткнется (2 трудных матча), Клопп едет к Пепу, а в Италии «Аталанта» отказывается скучать

 
 
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В 26-м туре РПЛ «Спартак» встречается с «Тамбовом», «Локомотив» – с «Сочи», ЦСКА играет на выезде с «Ахматом».
 
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