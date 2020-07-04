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Денис Щербицкий: «Во что мы играем – я не могу понять»

04.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий после первого тайма матча против «Энергетика-БГУ» поделился мнением об игре своей команды.

– Перед игрой нам говорили, что очень серьезный соперник. В принципе, мы просматривали все игры. И «Энергетик-БГУ» очень хорошая команда. Ребята молодые, хотят играть, борются. Другой вопрос, во что мы играем – я не могу понять. На ровном месте теряем мячи. «Энергетик» вдесятером играет, а такое ощущение, что в равных составах.

- Когда мы сможем увидеть вас на поле?

– Тренируюсь четвертый день в общей группе. Дай бог, чтобы мое плечо меня не беспокоило – и увидимся на поле, – сказал Щербицкий в эфире «Беларусь 5».

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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий после первого тайма матча против «Энергетика-БГУ» поделился мнением об игре своей команды.
 
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