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Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter

04.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Француз вышел на матч 33-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:1, первый тайм) с новой стрижкой. Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

 
 
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
 
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