Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Француз вышел на матч 33-го тура АПЛ с «Борнмутом» (0:1, первый тайм) с новой стрижкой. Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.