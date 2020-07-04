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Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter
04.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Француз вышел на матч 33-го тура
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
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